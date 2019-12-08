حياة الفهد تبدأ تصوير مسلسل "أم هارون" لعرضه في رمضان

كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد بدء تصوير مسلسلها "أم هارون"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، من تأليف محمد وعلي شمس، ويخرجه محمد جمال العدل.

يشارك في بطولة المسلسل سعاد علي، محمد العلوي، فخرية خميس، فؤاد علي، فرح الصراف، محمد جابر، آلاء الهندي، أحمد الجسمي، ونواف النجم.

وأعلنت "الفهد" عبر حسابها على "أنستقرام" توقيع عقد مشترك بين مؤسسة الفهد للإنتاج، ومؤسسة جرناس للإنتاج برئاسة الفنان أحمد الجسمي لإنتاج الملحمة الدرامية "أم هارون ".

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والمسلسل الذي بدأ الترويج له مبكرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحمل اسم "أم شاؤول"، وتدور أحداثه حول امرأة يهودية، غير أن الفهد آثرت تغيير الفكرة، حتى لا تقتحم تلك المنطقة الملغومة، وطلبت من المؤلفين تغيير الإطار العام الذي تدور حوله الأحداث، والحقبة الزمنية، ليتحول العمل إلى قالب فانتازي يطرح مجموعة من الأفكار.





كانت الفنانة حياة الفهد قدمت آخر أعمالها في رمضان 2019 عبر مسلسل "حدود الشر" الذي جمع نخبة من الممثلين المخضرمين والممثلين الشباب، وشارك فيه إلى جانبها، كل من أحمد الجسمي، انتصار الشراح، باسم عبدالأمير، ميس كمر، سيماء علي، هبة الدري، هنادي الكندري، محمد عاشور، عبدالعزيز النصار، من تأليف محمد النشمي وإخراج أحمد غيبس.