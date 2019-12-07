شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين صبري تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 ياسمين صبري Advertisements نشرت الفنانة المصرية ياسمبن صبرى صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "، وظهرت "صبري" باطلالة جذابة وحازت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تعاقدت مؤخرًا مع المنتج تامر مرسى على تقديم مسلسل يعرض فى 2020. وكان احدث أعمال ياسمين صبرى مسلسل "حكايتى" الذى شارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى وأحمد بدير وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ياسمين صبري تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.