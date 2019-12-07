شيرين عبد الوهاب ممنوعة من الكلام

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا منعت فيه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من الإدلاء بأي تصريحات خلال الحفلات الغنائية التي تحييها والالتزام بالغناء فقط.

وجاء بيان النقابة على خلفية الأزمة التي أثيرت بسبب تصريحات شيرين الأخيرة في الرياض، حيث تلقت “عبد الوهاب”، العديد من الانتقادات، إثر تعليقها على أهمية سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ”العوانس”.

وقالت شيرين أمام جمهورها خلال موسم الرياض في السعودية: “المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..”.

وسبق تصريحات شيرين عبد الوهاب مؤخرا عن “العوانس”، تصريحات أدلت بها في حفل سابق بالرياض، والتي قالت فيها: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..”.

وسبق لشيرين عبد الوهاب أن أثارت جدلا بسبب “زلات لسانها” في حفلاتها الغنائية، والتي كاد البعض منها أن يتسبب في وقفها عن الغناء من جانب نقابة الموسيقيين المصريين.