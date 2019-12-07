زوجان يتأثران بـ" قيامة أرطغرل" ويُشهِران إسلامهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تأثر زوجان من الجنسية المكسيكية بمسلسل "قيامة أرطغرل" وأشهر إسلامهما في ولاية لوس أنجلوس حيث يقيمان هناك، وذلك خلال برنامج نظمته رابطة "المجتمع المسلم الأميركي".

وحضر الممثل التركي جلال آل الذي جسد شخصية عبدالرحمن ألب، في "قيامة أرطغرل" برنامج الرابطة، ليقوم الزوجان بإشهار إسلامهما أمامه، فقدم لهما الفنان هدية عبارة عن نسختين من القرآن الكريم، إحداهما بالإنكليزية والأخرى بالإسبانية.

وعلق الفنان التركي على الموقف قائلاً بأنه يشعر بسعادة كبيرة خاصة وأن المسلسل انتشر في كل مكان حول العالم، ومن الجميل أن يصل الجمهور في مرحلة تأثرهما بـ"قيامة أرطغرل" إلى هذا الحد.

يذكر أن المسلسل التاريخي الذي حظي بمتابعة جماهيرية واسعة منذ أن تم عرضه في عام 2014 قد وقعت أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان في 150 حلقة، وخمسة مواسم بعد أن شاهده قرابة 3 مليارات متابع في العالم، حسب وكالة الأناضول، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

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المسلسل فيه الكثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة.

وعُرضت الحلقة الأولى من المسلسل في الـ 10 من ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثاني بدءًا من الـ 30 من سبتمبر 2015، وعرضت حلقات الموسم الثالث في الـ 26 من أكتوبر 2016، ثم بدأ عرض الموسم الرابع في الـ 25 من أكتوبر 2017 ، ثم بدأ عرض الموسم الخامس والأخير في الـ 7 من نوفمبر 2018.

وعُرض المسلسل أيضًا على قنوات كثيرة مثل قنوات روسيا، ورومانيا، وباكستان وإندونيسيا، والمجر، واليونان، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وأذربيجان، وأفغانستان، وألبانيا، وجورجيا، ومقدونيا، وسلوفينيا، وصربيا، وليتوانيا، وكرواتيا، وبنغلاديش، وقنوات أخرى غيرها، كما وتعرض نتفليكس المسلسل باللغة التركية وتتوفر الترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.