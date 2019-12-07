أحمد خالد صالح يوجه الشكر لطارق العريان لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان الشاب أحمد خالد صالح، رسالة للمخرج طارق العريان، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق أحمد خالد صالح على الصورة: "من أهم صناع السينما في مصر، شكرا على كلامك وتشجيعك يا أستاذ طارق".
ويشارك الفنان أحمد خالد صالح في فيلم "شريط 6"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في العمل الفنانة تارا عماد، والفنان خالد أنور.
وشارك أحمد خالد صالح في فيلم "الفيل الأزرق2"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وهند صبري، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
بينما آخر أعمال المخرج طارق العريان فيلم "ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، خالد الصاوي.
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