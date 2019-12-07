تراند اليوم : شاهد.. طعن وسكاكين في حفل مطرب عربي شهير

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حيثت تحول حفل غنائي للمطرب اللبناني "فارس كرم" في مدينة ملبورن الاسترالية إلى شجار دموي، حيث قام شخص بسحب سكين مطبخ كبير وطعن عددا من الأشخاص.

وتعود تفاصيل العراك عندما تم طرد مجموعة من الحفل ومنعهم من الحضور، فعادوا لينتقموا ممن منعوهم، ليتحول مركز "لا ميراج" للاستقبال والمؤتمرات بمدينة ملبورن إلى ساحة لـ عراك دموي، حسب مانشرته صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة للحادث الأرض مغطاة بالدماء، وقيام أحد أفراد المجموعة بحمل سكين وطعن كل من يواجه، بينما قام الآخرون بضرب الأشخاص على رأسهم بأداة معدنية ثقيلة، وتسديد اللكمات، لتنتهي الليلة بإصابة 6 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى في حالات حرجة.

وقال "رامي وسوف" أحد شهود العيان أنه حاول فض العراك لكنه فشل في ذلك".

وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادث قائم، ولكن لم يتم إيضاح سبب طرد المجموعة من الحفل.