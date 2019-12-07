بالفيديو: زوج أنغام يثير الجدل بطريقة تصرفه في الرياض.. لماذا اتهم بالغرور؟

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنانة المصرية أنغام أثناء وصولها برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم إلى العاصمة السعودية الرياض حيث أقامت حفلاً مساء أول أمس الخميس 5 ديسمبر 2019) على مسرح أبو بكر سالم.

وأثار الأخير موجة من الانتقادات والسخرية بسبب طريقة تصرفه أثناء استقبالهما واتهمه عدد كبير من المتابعين بالغرور.

ومما جاء في التعليقات: “”زوج أنغام جايي غصباً عنه. شدعوة هالتكبر خف علينا يابراد بت” و”خف علینا یا قمر زمانك ماشي غصب تسلم غصب لیكون ولي العهد وما عرفنا” و”زوج أنغام حسيته مغرور” و”هو دايماً جوز أنغام رافع رأسه وباصص فوق فين؟”.

كذلك تضمن المقطع المصور الذي حقق أكثر من 54 ألف مشاهدة لقطات من لحظة وصول الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للمشاركة في الحفل نفسه حيث أعربت عن إعجابها بالنشاطات التي يتم تنظيمها في السعودية.