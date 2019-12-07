بـ185 مليون دولار.. تايلور سويفت أكثر الموسيقيين ربحا في العالم

تصدرت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، قائمة فوربس للموسيقيين الأكثر ربحاً في العالم هذا العام، بعدما حققت إيرادات بقيمة 185 مليون دولار أمريكي.



وكانت "سويفت" انتزعت 6 من جوائز الموسيقى الأمريكية الشهر الماضي، متفوقة بذلك على مايكل جاكسون، الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.







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وحصلت سويفت على أهم جائزة، وهي جائزة فنان العام، و4 جوائز أخرى، وقال المنظمون إنها حصلت أيضاً على جائزة "فنان العقد" الفخرية، ليصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها حتى الآن إلى 29 جائزة، وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.

وفي قائمة هذا العام أيضاً لأكثر الموسيقيين ربحاً، جاء مغني الراب الأمريكي كاني ويست في المركز الـ2، بإيرادات بلغت 150 مليون دولار أمريكي، إلا أن أغلب أرباح "ويست" كانت من مبيعات أحذية ييزي الرياضية، التي يصممها، إذ إن إيراداته هذا العام تجاوزت تلك التي حققها العام الماضي بـ122 مليونا ونصف المليون دولار.

وانضمت للمرة الأولى إلى القائمة فرقة موسيقى البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس)، لتحتل المركز الـ15 بإيرادات بلغت 57 مليون دولار، كما كان المركز الـ22 من نصيب المغنية الأمريكية أريانا جراندي، بأرباح بلغت 48 مليون دولار.

وفي المجمل، تجاوزت أرباح الموسيقيين الـ10 الأوائل بهذه القائمة حاجز المليار دولار، دون خصم الضرائب، مما يمثل زيادة قدرها 114 مليون دولار مقارنة بالرقم المسجل عام 2018، بحسب المجلة.



