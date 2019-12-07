شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي يكشف تفاصيل طرح أغنيته الجديدة في رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبي محمود الليثي إنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"سهرانين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شبيسي، خلال احتفالات رأس السنة .
وأضاف الليثي لـ ”الخليج 365” أنه سيقوم بإحياء حفلين غنائيين برأس السنة، الأولي في إيطاليا في مدينة ميلانو، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، والثانية يوم 31 بإحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.
يذكرأن آخرأغاني محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هاني الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبري قصرالنيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.
كان آخرأعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.
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