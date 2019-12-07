سوسن بدر من داخل الأستوديو: متخافوش مش هغني!.. ومنى زكي تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

سوسن ظهرت في الصور وهي داخل الأستوديو، حيث كانت تسجل أحد أعمالها الجديدة، وكتبت معلقة: «متخافوش مش هغني».

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالصورة وبتعليقها الطريف، بينما علقت الفنانة منى زكي وكتبت: «انتي تعملي اللي عايزاه»، وردت سوسن وقالت: «هو دا اللي بعمله على طوووول».

سوسن اختارت لها مؤخرا لوك جديد، وان كان البعض اعتبره غريب، حيث غيرت لون شعرها للأبيض، وبدت أكبر سنا، بينما قالت إنها أحبت اللوك جدا.

يشار إلى أن سوسن بدر تنشغل في تصوير مسلسل “بخط الإيد” وهو من بطولة يسرا اللوزي، وأحمد رزق، وإيمان العاصي، تأليف هالة الزغندي، إخراج ‏شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.‏

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر كان مسلسل “أبو العروسة 2” من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ‏بطولة سيد رجب، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وولاء الشريف، وميدو عادل، ومحمود ‏حجازي، وكارولين عزمي.