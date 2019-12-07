كلوب يرشح ساديو ماني لمنافسة ميسي على الكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، منافسة شرسة من لاعبه السنغالي ساديو ماني للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، على الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنه سعيد للغاية بما يقدمه النجم الأفريقي صاحب الـ27 عاماً.

وحصل ساديو ماني على المركز الرابع في قائمة مجلة "فرانس فوتبول" للمرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، التي توج بجائزتها ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أتوقع منافسة ساديو ماني مع ميسي على جائزة الكرة الذهبية في السنوات المقبلة، فهو أظهر تحسناً كبيراً خلال الفترة الأخيرة".





وأَضاف: "أفضل 3 لاعبين في العالم كانوا ميسي وفيرجيل فان ديك وكريستيانو رونالدو، ثم ماني جاء بعدهم، وهو في حالة لا تُصدق، وما زلت أتذكر كل ما فعله مع الفريق".

واختتم تصريحاته بقوله: "لست مهتماً حقاً بهذه الأرقام وهذا التاريخ، لكن هذا جزء من اللعبة عندما تكون في وضع جيد، فذلك يمنحك أجواء جيدة للغاية".

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ويعد ماني أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم منذ الموسم الماضي؛ حيث أسهم في حصول ليفربول على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، كما توج هدافاً للمسابقة برصيد 22 هدفاً بالتساوي مع زميله المصري محمد صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وأسهم النجم السنغالي أيضا في تتويج ليفربول بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد.

ونجح ماني في تسجيل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف خلال 21 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات.

يذكر أن ماني حصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفاً.



