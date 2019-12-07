شاهد.. أغرب كرسي متحرك في العالم بتقنية “العنكبوت” يسير على رمال البحر

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:14 مساءً - تداول نشطاء فيديو لأحد الأشخاص يظهر وهو يسير على كرسي متحرك بتقنية “العنكبوت”، حيث أثار الفيديو استغراب كل من شاهده.

وفي الفيديو، يظهر الرجل على الكرسي الذي تم تصنيعه بطريقة تشبه حركة العنكبوت، حيث يوجد أكثر من قدم له، ويسير بطريقة آلية على رمال البحر.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، وقال البعض إنه يفضل الكرسي القديم أكثر، فيما أعجب آخرون بالفكرة معتبرين أنها جيدة.