كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وشقيقه ونجوم الفن.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد ميلاده مع زوجته “دانيا”، وشقيقه الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، بالإضافة لعدد من أصدقائه من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة حلا شيحة، والفنانة أيتن عامر، ومصممة الأزيا ندى أكرم، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وتم تداول مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه كريم وهو يغني ويرقص مع زوجته على أغنية “ملطشة القلوب”، ثم احتضنها برومانسية شديدة.

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وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد وجه تهنئة خاصة لشقيقه الفنان كريم فهمي بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورة جمعته بشقيقه كريم، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئه بقوله: “كل سنة و انت طيب.. اخويا و ضهرى و ابنى و انشاء الله سنة حلوة و تكسر الدنيا زى كل سنة وأكتر”.

كريم فهمي رد على تهنئة شقيقه بمجموعة رسومات لقلوب، تعبيرا منه عن حبه الشديد له، وقد تلقى الفنان الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.