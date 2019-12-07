ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها برسالة وصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

هنأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد شقيقتها بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام سعيد نشرت صورة لها مع شقيقتها، وكتبت معلقة: «عيد ميلاد سعيد يا أكثر من يدعمني، أتمنى أن تكوني أكثر سعادة ونجاحا وأمنا، لا أستطيع أن أشكرك كفاية كونك دائما موجودة بجانبي، إني سعيدة أن لي شقيقة مثلك».

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جمهور الإعلامية ريهام سعيد هنأها بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها، وتغزل عدد من متابعيها في جمال أختها.

كانت إدارة قناة “الحياة” قررت وقف برنامج “صبايا الخير”، بعد طلب نقابة الإعلامين بتوفيق ‏أوضاعها ‏مع ‏النقابة، ووجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامجها بعد حلقتها المثيرة للجدل بوصف مرضى ‏السمنة ‏بالأموات.

وقضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميا ‏بقضية “السمنة” وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

الإعلامية المصرية تعرضت منذ شهور لأزمة صحية شديدة وميكروب، وتم استئصال جزء من أنفها، وأجرت جراحة فيها، وحدث تغير كبير في شكلها.