هل تقتحم ماريتا عاصي الحلاني مجال التمثيل بعد هذا الفيديو؟ شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني نجلة النجم عاصي الحلاني بمقطع فيديو طريف، استخدمت فيه تطبيق «Tik Tok» أظهر موهبتها التمثيلية بشكل كبير.

ماريتا اختارت تقليد مقطع للفنانة المصرية الكوميدية إيمي سمير غانم، واستطاعت الحلاني بتعابير وجهها وخفة ظلها أن تفجر ضحكات متابعيها الذين تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات طالبوا فيها ماريتا بالتفكير في احتراف التمثيل إلى جانب الغناء، ومن أبرزها؛ «كتييير مهضومة»، «راحت على إيمي وانتظروا ماريتا»، «لازم تمثلي كتيير ضحكتيني»، «ما حدا قالك عندك موهبة بالتمثيل».

Advertisements

يُذكر أن ماريتا اطلقت أول ألبوم غنائي لها العام الماضي، ويحمل اسمها، ويضم 10 أغاني، وهم «آخر مرة»، «أنا»، «منو معقد»، «هيا وهذى»، «متلخبطة»، «خايفة انام»، « إلي وملكي»، «العمر واحد»، «ناسيني»، «تلاقينا»، كما طرحت عدة أغاني منفردة باللغة الإنجليزية.

من ناحية أخرى، احتفلت ماريتا الحلاني التي تبلغ 22 عاماً من عمرها، بتخرجها من الجامعة الأمريكية ببيروت أبريل الماضي.