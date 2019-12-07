جان يامان يبتعد عن الأضواء.. ويثير قلق متابعيه

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما كان جان يامان قد إستفزّ البعض في الفترة الماضية بحديثه عن “الرغبة الجنسيّة” بين الثنائيات في المسلسلات، ووقاحته مع إحدى المذيعات في إسبانيا بقوله لها “لنذهب إلى الغرفة الخلفية حتى أثبت لك”، ابتعد النجم التركي المحبوب بشكل كلي عن التواصل مع محبّيه.

وفي التفاصيل فقد علّق جان يامان نشاطه عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وامتنع لمدّة خمسة أيام عن نشر صور وفيديوهات له عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وهو ما أثار قلق متابعيه.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن تصريحان جان يامان، أغضبت التركي فاروق تورغوت، منتج مسلسلات “يامان”.

وأضافت بعض الصحف في تركيا أن “تورغوت”، قرر تأجيل تصوير مسلسل “يامان” مع إحتمال إلغاء التعاون معه، وطلب من الأخير الإبتعاد عن اسطنبول لفترة وأن يتّزن في تصريحاته كي لا يُطرد من المجال التمثيلي.