شذى حسون تتألق بإطلالة كاجوال في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت النجمة العراقية شذى حسون الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، أطلّت بها على الجمهور ومحبّيها في الوطن العربي.

ونشرت شذى بعض الصور من الجلسة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال مميّزة جدًا، فارتدت بنطلون جينز من اللونين الأبيض والأزرق، نسّقت معه توب أوف شولدر من اللون الأزرق وجاكيت جينز من اللون نفسه.

شذى بدت في الصور بكامل أنوثتها، فنالت صورها آلاف “الإعجابات – Like” والتعليقات من محبّيها الذين أثنوا على الرقي الدائم في إطلالاتها.

وكانت شذى حسون قد طرحت مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان “ابن هذا الوطن” تحكي عن الثورة العراقية وهي حافز لمشاعر المواطن العربي.

أما آخر أعمالها الفنية، فكان كليب أغنية “واعر” الذي أطلقته بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أغنية “واعر” من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل، أما الكليب فهو من إخراج علاء الأنصاري.