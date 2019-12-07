البوستر الرسمي لمسرحية "يا تصيب يا تخيب" لأحمد آدم وسمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف صناع مسرحية "يا تصيب يا تخيب" عن البوستر الرسمي للمسرحية، المقرر عرضها في السعودية.

وتجري حاليا بروفات المسرحية الكوميدية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، وسمية الخشاب، وسامح حسين، ومن إنتاح شركة صدى الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

المسرحية يشارك في بطولتها أيضا حجاج عبدالعظيم، ومروة عبدالمنعم مصطفى هريدي، والممثلة والمطربة اللبنانية نانيتا، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق، وأشعار وكلمات أغاني أحمد حسن راؤول، ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، ودكتور حمدي عطية، والمنتج الفني وليد النجار.

ومن المقرر انطلاق عروضها بالمملكة العربية السعودية أيام 12 و13 و14 ديسمبر الجاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ثم يومي 19 و20 بالدمام معارض الظهران الدولية.