كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - موجة من الانتقادات تعرض لها الممثل التركي جان يامان بطل مسلسل “الطائر المبكر” أثناء حلوله ضيفا على برنامج اسباني.

المذيعة سألت جان: “كيف يمكنك ان تثبت لنا أنك اتيت من هذه الدنيا؟” ، ليرد عليها جان بشكل وقح (بحسب المتابعين) قائلا: “لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك”.

الأمر الذي وضع جان في مرمى الانتقادات من جديد ووصفه البعض بالمغرور.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جان يامان يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب رده بوقاحة على إحدى المذيعات:”لنذهب للغرفة الخلفية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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