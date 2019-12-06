اسم قصي خولي على شاطئ غزّة

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم السوري قصي خولي صورة تظهر اسمه على شاطئ مدينة غزة، وعلّق عليها شاكراً من قام بتنفيذها. وكتب “خولي” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “شكراً جزيلاً يزيد وإسحاق على التصميم الرائع وتحية لشعب فلسطين العظيمة”. ومن جهة أخرى يستعد خولي لتصوير مسلسله الرمضانيّ الذي سيجمعه من جديد مع النجمة اللبنانية نادين نجيم من إنتاج شركة الصباح إخوان. والجدير ذكره أن قصي أطلَ في مسلسل خمسة ونص بشخصية نالت إعجاب الجمهور وخطفت قلوب المشاهدين في الموسم الرمضانيّ لعام 2019.

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