جنيفر لوبيز تفكّر بالإنجاب في سنّها الخمسين

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الصحافة الأميركية بحضورها في حفلة توزيع توزيع جوائز غوثام المستقلة للسينما، والتي حدثت في مدينة نيويورك.

وخطفت لوبيز الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أسود مشغول بالخيوط الذهبية من تصميم رالف أند روسو، وجاءت مشاركتها على هامش ترشح فيلمها الجديدHustlers لجائزة أفضل فيلم، والذي لم ينل الجائزة.

من جهة أخرى، أعلنت أنّها لا تمانع في محاولة الإنجاب من خطيبها أليكس رودريغز، علماً أنّها بلغت سنّ الخمسين وهي والدة لطفلين من زوجها السابق الفنان مارك أنتوني.