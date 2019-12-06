نجمةُ مسلسل الأوراق المُتساقطة: نسليهان الأنجح.. وفهرية كانت ودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثت نجمة الأوراق المتساقطة التركية سيدا ديمير عن المسلسل خلال حوار تلفزيوني أجرته مؤخرًا، وقالت الفنانة التي جسّدت دور "سها" في العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسمه الخمسة: "ابتعدت عن التمثيل بسبب اختياراتي الخاطئة بعد الأوراق المتساقطة".

وقالت سيدا ديمير إنها تلقّت عرضًا من أجل دور سيلين سويدار في مسلسل "لالي ديفري" لكنها رفضته لأن الكثيرين قالوا إن المسلسل لن ينجح، إلا أنه كان جميلًا وحقّق نجاحًا كبيرًا، وأضافت "طبعًا ندمت لكن فرحت لسيلين".

وعن مسلسل الأوراق المتساقطة وأنه كان عبارة عن مصنع للنجوم نظرًا لنجاح جميع النجمات اللواتي شاركن به وحصولهن على العديد من العروض بعد انتهاء المسلسل، وحول النجمة التي حققت أكثر نجومية بعد المسلسل، أجابت ديمير: "أساسًا هذا كان شيئًا متوقعًا، ونحن كنا نعرف هذا عند تمثيلنا في العمل، الأوراق المتساقطة مسلسل دخل التاريخ، كان واضحًا لنا جميعًا أنه سيرفعنا في مجال الفن، أنا لم أندهش لكن أكثر وحدة فرحت لها هي نسليهان أتاغول، علاقتي معها كانت جيدة جدًا، فرحت كثيرًا لها، إنها فتاة تستحق المكان الذي وصلت إليه، كما أن شخصيتها أيضًا تعجبني، لذلك فرحت لها كثيرًا".

وعن نسليهان بشكل خاص سألتها المذيعة هل كنت حميمية معها خلال تصوير العمل خاصةً أن نسليهان كانت صغيرة جدًا حينها، أجابت ديمير: "نعم كانت صغيرة، وكنا صديقتين خلال التصوير، وحتى خارج التصوير كنا نتقابل كثيرًا، لذلك فرحت كثيرًا لها كأني أنا من عشت ذلك".

وعند سؤالها هل كانت نسليهان تُحدّثها عن أحلامها؟ وماذا كانت تريد؟ أجابت ديمير: "أساسًا نسليهان ارتفعت ونجحت بسبب بذلها جهدًا كبيرًا، هي أساسًا فتاة ناضجة حتى في ذلك الوقت كانت كذلك، فالفنان لديه حياة أخرى خارج موقع التصوير والبعض منهم يتقبّل فقط حياته داخل التصوير إلا أن نسليهان برؤيتها وطريقتها بالحياة كانت تعرف كيف تعيش حياتها الأخرى خارج التصوير، هي ممثلة واعدة ونالت جوائز، وحققت حلمها بأن تصبح ممثلة جيدة".

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وفيما يخصُّ طاقم عمل مسلسل الأوراق المتساقطة والتي كانت بينها وبينهم عشرة استمرت 5 سنوات، طلبت المذيعة من ديمير أن تصفهم بكلمة واحدة، النجم خليل أرجون "علي رضا"، أجابت ديمير "أبي"، الفنانة قوفين هوكنا "الأم خيرية" قالت الفنانة التركية "سلطانة".

أما فيما يخص الفنانة فهرية أفغان والتي جسدت شخصية "نجلا" قالت ديمير: "أنا أحب فهرية أحبها جدًا وحقيقة كانت ودية، أكثر إنسانة وجدتها ودية بعد نسليهان، أما الفنانة جوكشي باهادير والتي جسدت دور ليلى فوصفتها سيدرا بـ "الممتعة".

وأخيرًا الممثلة نسليهان أتاغول والتي جسّدت دور دينا، قالت ديمير لقد كانت نسليهان صديقة صحيح أننا لا نلتقي الآن إلا انها كانت صديقة، وأضافت أنها لم تحضر حفل زفاف نسليهان لأنها لم تتلقَّ دعوة لحضور الحفل مؤكدةً أنها حزنت كثيرًا لعدم دعوتها، واستطردت مبررة لم نكن نلتقي كثيرًا وقد يكون هذا مبرر لعدم دعوتها لي، لكني أحبها وتمنيت أن أحضر زفافها، وأنا أعلم أنها لم تتقصّد تجاهلي لكني حزنت.

وعن زفاف فهرية أفغان قالت ديمير إنها هي الأخرى لم تقم بدعوتها لحفل الزفاف لكنهما لم تكونا صديقتين، وعن الفنانة دنيز تشاكيز والتي جسّدت دور فتون في الأوراق المتساقطة قالت ديمير: "دنيز طموحة".