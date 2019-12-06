شيرين رضا عن عمرو دياب: بحبه وهيفضل في حياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية شيرين رضا عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وذلك بعد سنوات طويلة من طلاقهما.

شيرين قالت، خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: “عمرو دياب والد ابنتي وصديقي وهيفضل طول عمره في حياتي وأحبه وأحترمه”. وأكدت أنه إذا طلب منها شيء وكان بمقدرتها تنفيذه ستنفذه.

أما في حالة أن طلب منها الظهور معه في فيديو كليب، قالت الفنانة المصرية إنها لن ترفض الظهور في أي فيديو كليب إذا كان الموضوع جيد.

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وأوضحت أنها تهتم أن تكون سعيدة خلال العمل، و شعر بالسعادة عندما تظهر بشخصية مختلفة عن شخصيتها، لافتة إلى أنه إذا حدث هذا في فيديو كليب لن ترفض الظهور فيه.

يذكر أن الفنانة المصرية شيرين رضا كانت قد تزوجت من الفنان عمر دياب عام 1989، لتنفصل عنه عام 1993، بعد أن أنجبت ابنتها نور.

شيرين تزوجت بعد الهضبة من سلطان كمال أدهم ولكن زواجها لم يستمر ايضا وتفرغت لتربية ابنتها، حتي قررت أن تعود للفن عام 2006، وبدأت رحلتها مع الشهرة الحقيقية.