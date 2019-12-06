- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
أعلنت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن حملها في طفلها الثاني، حيث أنها لديها طفلة واحدة تدعى “دليلة”.
الفنانة المصرية قالت إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم، وذلك بسبب حملها، حيث قالت: “أنا أنتظر الآن مولودى الثانى، وهذا جعل وجودى فى الموسم المقبل أمراً صعباً”.
يسرا أضافت، خلال حوارها بمجلة “الإذاعة والتليفزيون”، أنها تقوم حاليا بتصوير دورها في عملين، هما مسلسل “اطمني”، ويشاركها بطولتهالفنان أحمد حاتم، لافتة إلى أنه ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية التى تهم قطاعاً كبيراً من الجمهور، ويتكون من 60 حلقة وسيعرض خارج الموسم الرمضانى.
الفنانة المصري كشفت أن العمل الثاني هو فيلم “العنكبوت”، والذي يلعب بطولته النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافرالعابدين، مشيرة إلى أنها تجسد خلال الفيلم شخصية مختلفة كثيراً عليها ولم تقدمها من قبل.
وأضافت: “اتصل بى أحمد نادر جلال مخرج الفيلم وحكى لى الدور وتحمست له كثيراً، ورغم أن الدور أيضاً ليس كبيراً، فإننى وافقت على الفور، وصورت بعض المشاهد مؤخراً”.
يذكر أن “دليلة” ابنة يسرا اللوزي، قد خضعت لعملية زرع قوقعة وهي طفلة صغيرة وذلك بعد اكتشاف والديها فقدانها لحاسة السمع وهي في الشهور الأولى من عمرها.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تعلن حملها في طفلها الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.