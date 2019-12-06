عزاء الفنان محمد خيري.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقيم عزاء الفنان المصري محمد خيري، والذي وافته المنية، يوم الإثنين، 2 ديسمبر، في مسجد عمر مكرم بالتحرير.
وشهد العزاء غياب نجوم الفن، فيما حضر المنتج محمد مختار، والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وتلقي العزاء شريف خيري نجل لفنان الراحل محمد خيري.
وكان الفنان المصري محمد خيري قد وافته المنية يوم الإثنين، 2 ديسمبر، عن عمر يناهز 77 عامًا.
الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة الممثلين، أعلن وفاة محمد خيري بعد معاناة مع المرض، مشيرا إلى أنه تعرض لأزمة صحية منذ فترة وتم نقله إلى المستشفى.
والفنان الراحل محمد خيري من مواليد عام 1942، وله عدد كبير من الأعمال، منها “العمر لحظة”، و”الضائعة”، و”سيقان في الوحل”، و”الخيط الرفيع”و “الرصاصة لاتزال في جيبى”.
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