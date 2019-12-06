والدة براد بيت تتدخل في خلافه مع أنجلينا جولي

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تصاعد الخلاف بين الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ وطليقها الممثل العالمي ​براد بيت​، وتحديداً بسبب تصريحاتجولي، ذكر موقع “رادار أونلاين“، أن والدة بيت، جين لم تستطع تحمل المزيد من الفوضى والقسوة والاضطراب التي يواجهها ابنها.

وأضاف الموقع أن والدة “بيت” تتطلَّع لمواجهة جولي وجهًا لوجه تحديدًا عقب تصريحاتها المجحفة بحق ابنها.

وكان تحدث بيت عن أحاسيسه خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه حاول خلال السنوات الثلاث الماضية أن يستجمع قلبه بعد انهيارزواجه من جولي، ولكنه الآن بات يجد نفسه “شديد التأثر” وذلك بسبب أطفاله من جولي، على الرغم من عدم قدرته على البكاء طيلة السنواتالماضية.