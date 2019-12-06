شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسلسلات تعود من جديد فى الشتاء خلال شهر ديسمبر أولها Vikings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شهر ديسمبر هو أول الأشهر التى يجلس الكثيرون فيه بمنازلهم، خاصة مع بدء فصل الشتاء وإنخفاض درجات الحرارة، حيث يكون فرصة جيدة للعديد من الأعمال الجديدة للمشاهدة، وهذه السنة يعود 5 من أهم وأفضل المسلسلات خلال الشهر الجارى، ونرصدها فى السطور التالية :

1 – يعود مسلسل Vikings فى موسمه السادس والأخير من السلسلة، يوم 6 ديسمبر من الشهر الجارى، إلى شاشة History من جديد، مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.

2 – الموسم الثالث والأخير من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، الذى سيبدأ عرضه يوم 6 ديسمبر أيضا، وذلك على شبكة أمازون برايم، وتدور قصته فى إطار درامى كوميدى خلال فترة الخمسينيات حول ربة منزل يتراوح عمرها ما بين الـ 25 - 50 عاماً، سريعة الكلام، بالإضافة لمزاولتها للكوميديا الارتجالية أو ما يعرف بالستاند أب كوميدى.

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3 - الموسم الثالث والأخير من مسلسل Marvel's Runaways الذى يعود في 13 ديسمبر الجارى، على شبكة Hulu، ويدور حول مجموعة من 6 مراهقين في عالم Marvel الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالي تواجههم العديد من الازمات التي يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة في نهاية المطاف.

4 – الموسم الثانى من مسلسل Lost in Space، الذى يعود في 24 ديسمبر الجارى، على شبكة نيتفلكس، ويعد المسلسل إعادة اقتباس للقصة التى عرضت فى مسلسل يحمل نفس العنوان والذى تم عرضه عام 1965، حيث تدور أحداث المسلسل في عام 2050، وبعد اختيار عائلة الـ Robinsons للسفر للفضاء للبحث عن كوكب جديد للعيش فيه بعد تدمير كوكب الأرض، وتتعرض الرحلة للعديد من المفاجآت التى تخص البيئة الصعبة والغامضة التى يتواجدون فيها.

5 – الموسم الثانى من مسلسل You الذى يعود في 26 ديسمبر الجارى، الذى يعرض على شبكة نيتفلكس، ويدور بعد تقابل مديرمكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقة ليكون معها.