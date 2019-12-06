شاهد.. وصلة ردح بين السعوديتين بدور البراهيم وهند القحطاني!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 08:55 صباحاً - ردت السعودية بدور البراهيم الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي على مواطنتها مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا هند القحطاني، ضدها، وذلك عبر مقطع فيديو جديد.

وقالت بدور البراهيم موجهة كلامها الى هند القحطاني “أنتِ لا رحتي ولا جيتي، بكرة لما تتخطبي وهقولك اطلع صورتك وأنتِ مانك بوعيك ماحدا راح ينفعك.. أنتِ تبغي الناس تعرف سيرتك الذاتية وأنتِ لا رحتي ولا جيتي”. وأضافت “بدور” في حديثها لـ”هند” :”أنتِ أثبتي لنا أنك إنسانة مختلة عقليًا، لازم تروحي تتعالجي.. أنتِ متأكدة أنك دارسة.. أنتِ دراستك فشوش”.

وكانت هند القحطاني قد شنت سابقا هجوما على بدور البراهيم معتبرة أنها ليست سعودية وإنما تعود أصولها إلى سوريا “عنوز” الرقة ، وأشارت إلى أن لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية وذكرت أن أسمها هو “بدور إبراهيم العنزي الرقاوية” ، وقالت أن هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس ، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟ “.