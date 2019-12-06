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الفيل الأزرق و ولاد رزق الأفضل فى القائمة القصيرة لجوائز السينما العربية 2019 الجمعة 6 ديسمبر 2019 أعلنت موسسة ديرجست للطباعة والنشر والتوزيع المالكة والمنظمة لجوائز السينما العربية فى نسختها الخامسة القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز بجوائز الـACA وذلك عن الأفلام التى تم عرضها خلال عام 2019 و هى كالتالى:

أفضل ممثلة دور أول : شيرين رضا "الضيف" غادة عادل "كازبلانكا" هند صبرى "الفيل الأزرق ٢" امينة خليل "١٢٢" روبى "الكنز" منة شلبى "خيال مآتة" أفضل ممثل دور اول: احمد عز "الممر" احمد عز "ولاد رزق ٢" امير كرارة "كازابلانكا" احمد حلمى "خيال مآتة" كريم عبد العزيز "الفيل الأزرق ٢" خالد الصاوى " الضيف" أفضل ممثل دور كوميدي: احمد حلمى "خيال مآتة" بيومى فؤاد "نادى الرجال السري" كريم عبد العزيز "نادى الرجال السري" ماجد الكدوانى "نادى الرجال السري" أفضل ممثلة دور كوميدي: غادة عادل "نادى الرجال السري" منة شلبى "خيال مآتة" شيماء سيف "اللعبة الامريكاني" ايتن عامر "ضغط عالي" أفضل ممثل دور ثان: احمد مالك "الضيف" احمد داوود "ولاد رزق ٢" احمد الفيشاوى "ولاد رزق٢ " إياد نصار " الممر" محمد فراج "الممر" أفضل ممثلة دور ثان: اسماء ابو اليزيد "الممر" شيرين رضا "الفيل الأزرق ٢" جميلة عوض "الضيف" نسرين امين "ولاد رزق ٢" لبلبة "كازبلانكا" أفضل فيلم: الفيل الأزرق ٢ ولاد رزق ٢ الممر الضيف كازبلانكا أفضل اخراج: طارق العريان "ولاد رزق ٢؛ مروان حامد "الفيل الأزرق ٢" شريف عرفة "الممر" هادى الباجورى "الضيف" بيتر ميمى "كازبلانكا" أفضل مونتاج: أحمد حافظ "الفيل الأزرق ٢" أحمد حافظ " الضيف" أحمد حمدى "ولاد رزق ٢" داليا الناصر "الكنز" فارس عبد الكريم "الممر" أفضل مكياج: طارق مصطفى "الفيل الأزرق ٢" احمد مصطفى "الممر" زينب حسن / احمد شوقى "خيال مآتة" محمد مصطفى "ولاد رزق ٢" Advertisements دنيا صدقى / إسلام أليكس "١٢٢" أفضل تصفيف شعر: محمد حافظ "الفيل الازرق ٢" دريق / محمد شمس / هيثم دهب "خيال مآتة" هيثم دهب "الممر" هيثم أحب "ولاد رزق ٢" هيثم دهب "الضيف" أفضل ديكور: محمد عطية "الفيل الازرق٢" انسى ابو سيف "الكنز" باسل حسام "الممر" احمد فايز "كازبلانكا" إسلام حسن "نادى الرجال السري" أفضل مونتاج أصوات: أحمد أبو السعد "الممر" حسن أبو جبل / أحمد أبو السعد "الفيل الأزرق ٢" محمد عبيد / أحمد عبد الصبور "ولاد رزق ٢" عمرو علوش "كازبلانكا" على عبد الستار "خيال مآتة" أفضل تصوير: مازن المتجول "ولاد رزق ٢" أحمد المرسى "الفيل الأزرق ٢" أحمد يوسف "خيال مآتة" حسين عسر "كازبلانكا" أيمن أبو المكارم "الممر" أفضل مزج أصوات: أحمد أبو السعد "الممر" أحمد أبو السعد "الفيل الأزرق ٢" حسن أبو جبل "ولاد رزق ٢" طارق علوش "كازبلانكا" محمد فوزى "خيال مآتة" أفضل موثرات بصرية: ‏Aroma "الفيل الأزرق ٢" ‏Trend VFX "الممر" ‏Cave رامى علاء "نادى الرجال السري" فيلم "ساعة رضا" ‏Mercury ياسر النجار "ولاد رزق ٢" أفضل موسيقى تصويرية: هشام نزية "الفيل الأزرق ٢" عمر خيرت "الممر" أمين أبو حافة "كازبلانكا" هشام نزيه "ولاد رزق" هشام نزيه "الكنز" أفضل سيناريو: أحمد مراد "الفيل الأزرق ٢" أيمن وتار "نادى الرجال السري" إبراهيم عيسى "الضيف" هشام هلال "كازبلانكا" أمانى التونسى "قصة حب" أفضل أغنية: الممر - محمد الشرنوبى - فيلم الممر لما نقول يا عوم - أصالة / مصطفى حجاج - فيلم ولاد رزق ٢ الأسود راجعة - فيلم ولاد رزق ٢ قرار و خدناه - محمد الشرنوبى - فيلم الممر إخوات باشوات - مصطفى الدجوى - فيلم ولاد رزق ٢ أفضل تصميم أزياء / ستايليست: ملك ذو الفقار "لممر" ناهد نصرالله "لفيل ازرق ٢" ريهام عاصم "ولاد رزق ٢" مى جلال "كازبلانكا" ريم العدل "لضيف"

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