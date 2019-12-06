شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يكشف عن حلم حياته.. اعرف هو أيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب رامى جمال عن حلم حياته، حيث الغناء على ألحان الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وغرد رامى جمال، قائلاً: "حلم من أحلام حياتي أغني حاجة من ألحان الموسيقار العبقري عمر خيرت بجد بسمع مزيكته بحس أني طاير مزيكته بتصالحني وبتفرحني".





يذكر أن الفنان رامى جمال يعانى من مرض البهاق، وكان قد صرح خلال حلقته مع الإعلامية منى الشاذلى بأنه من المحظوظين عندما كتب بوست على "الفيس بوك" لأن الكلام كان من قلبى ووصل للكثير من الناس، وأشار أن قصته بدأت مع المرض منذ أربع سنوات، حيث ظهور نقط بيضاء فى يده وأكد الأطباء أن مرض البهاق فى مراحله الأولى.

ويحيى النجمان تامر حسنى ورامى جمال، حفلا غنائياً ضخماً يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس بمسرح المنارة، ومن المقرر حضور عدد ضخم من جمهور النجمين بالإضافة إلى حضور الشخصيات العامة والإعلاميين وبعض الفنانين، ويقدم تامر عددا من أغانيه المميزة ومنها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامى جمال عدد من أغانى ألبومه الأخير.