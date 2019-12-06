أمير كرارة يتخلى عن شاربه من أجل مسلسله الجديد والجمهور يعلق: ملامحك اختلفت

فاجأ الفنان أمير كرارة جمهوره بالظهور بدون شاربه في صور جديدة تداولها مستخدمو مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد سنوات من الظهور بالشارب في عدد من الأعمال، أبرزها مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثه، وأفلام: «هروب اضطراري»، و«حرب كرموز»، و«كازابلانكا».

شارب أمير كرارة أصبح إحدى العلامات المميزة له في شخصيته، وبعد ظهوره به في الجزء الأول من «كلبش» عام 2017، رفض التخلي عنه في أعماله التالية؛ حيث أصبح علامة مميزة له؛ خاصة بعدما تخلى أمير عن شعره الطويل، الذي كان يظهر به في أعماله السابقة مع تربية الذقن كاملة، ولكن بعد مسلسل «حواري بوخارست»، قام بقص شعره وحلاقة ذقنه واكتفى بتربية شاربه.

اقرئي ايضا : تامر حسني يدعم رامي جمال، ويعلن عن مفاجأة تجمعهما قريباً

ولكن اضطر أمير هذه الأيام لحلاقته استعداداً لتقديم مسلسله الجديد «الاختيار»، الذي يجسد خلاله قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

Advertisements

وبدأ أمير تصوير المسلسل مؤخراً؛ حيث قام بتأليفه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمي، وهما الثنائي الذي اعتاد أمير العمل معهما في السنوات الأخيرة في أعماله الدرامية، «كلبش» بأجزائه الثلاثة، وسيعرض المسلسل في رمضان 2020.

وعلق الجمهور على مظهر أمير كرارة الجديد؛ حيث أكد الكثيرون أن ملامحه قد اختلفت بشكل كبير.

اقرئي ايضا : عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع ياسمين عبدالعزيز