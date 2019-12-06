جنيفر أنيستون تعترف بعدم ثقة عائلتها في قدراتها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بدأت حياتها المهنية من الصفر، لكن رغم ذلك أصبحت نجمة هوليوود جنيفر أنيستون من بين النجوم الأكثر رواجا في صناعة الترفيه الأمريكية، بينما لم يكن الطريق إلى النجاح والشهرة مفروشًا بالورود.

كشفت ممثلة “الأصدقاء” مؤخرًا عن تفاصيل مذهلة حول علاقتها العائلية المضطربة، وأنه رغم شهرتها الكبيرة، إلا أن عائلتها لا تزال لا تثق بقدراتها، وقد تراها “تافهة”، وسردت العلاقات التي كانت تعانيها مع عائلتها في أثناء شبابها والتي كانت أصعب شيء بالنسبة لها.

وتحدثت الممثلة في وقت سابق أيضا عن العلاقة التي تشاركها والدتها نانسي داو كما قالت لمجلة “ايل” في 2018: عانيت في طفولتي من المعاملة، لكن أمي قالت تلك الأشياء لأنها أحبتني حقا”.

كانت جينيفر التي احتفلت بوصولها لـ 20 مليون متابع، على حسابها الشخصى على انستجرام، قد تحدثت بصراحة في وقت سابق عن المساوئ التي تشعر بها كونها من مشاهير العالم، حيث قالت خلال تصريحات لموقع Entertainment Weekly “أنا لا أريد أن أكون مرئية، لا أريد أن أكون علنية، لا أريد أن أذهب إلى السجادة الحمراء”.