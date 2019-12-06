لقاء الخميسي تستجم برفقة زوجها وتستعد للكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها في صور لها مع زوجها محمد عبدالمنصف.

لقاء نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث سافرت للخارج برفقة زوجها، للاستجمام، ولم تذكر الفنانة الدولة التي تتواجد فيها، بينما توقع الجمهور أنها في إيطاليا.

الفنانة المصرية ظهرت في عدد من الصور مع زوجها وهي بجوار شجرة الكريسماس، حيث يترقبان الاحتفال بالعام الجديد خلال أسابيع.

Advertisements

لقاء الخميسي، قالت إنها تستعد لتقديم حفل غنائي مع فرقتها ويتضمن الحفل العديد من أنواع الموسيقى كالراب وغيرها، وأنها ما زالت في مرحلة كتابة الكلمات خلال الوقت الحالي.

لقاء قالت في تصريحات سابقة، إن شغفها الحقيقي هو للغناء وليس للتمثيل، مشيرة إلى أنها وجدت التوقيت مناسب حاليا لاتخاذ هذه الخطوة.

الفنانة المصرية غابت عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أبواب الشك، كما شاركت الفنانة في بطولة مسلسل «بين عالمين»، مع الفنان طارق لطفي.

مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.