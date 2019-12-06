بالمستندات.. مقاضاة غادة عبد الرازق.. والسبب "رؤية"

أعلن المخرج والمنتج "عادل رضوان" عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة "غادة عبد الرازق" .

كان "رضوان" قد كشف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن غادة عبد الرازق قد أتمت بالفعل تصوير جزء من فيلم بعنوان "رؤيه" من إنتاجه، ولدى اعتذارها عن استكمال العمل، رفضت إعادة المبالغ المالية التي حصلت عليها كأجر فني، أو تعويض الخسائر التي نتجت عن انسحابها المفاجئ حسب المتفق عليه.

وجاء ضمن محتوى منشور عادل رضوان، في هذا الصدد ما ترتّبت عليه هذه الأزمة من خسارة فادحة وأذى مهني ونفسي واجتماعي .

فقال: "الفيلم وقف وخسرت كل فلوسي تحويشة عمري كنت بايع

شقتي وعربيتي عشان ادخل الفيلم ده .. ومعرفتش اخد منها حق ولا باطل.. اللي يعرفني كويس عارف اني شخصية قويه وعندي طاقة تحمل كبيرة بس كتر الصدمات ضعفتني وكسرتني ولأول مره ف حياتي افكر ف الانتحار" .

كانت غادة عبد الرازق قد اعتذرت عن كافة أعمالها الفنية وقتها إبان أزمة تسبب بها ظهورها بشكل غير لائق في فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام عام ٢٠١٧.

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حيث ظهرت غادة في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على الموقع، من على سرير غرفة نومها في

جزيرة خاصة تقضي فيه عطلة عائلية في جزر المالديف .

وصرّح رضوان في بيان صحفي عن سبب تردده في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حيث أعرب عن تخوّفه مما قد يتعرّض له من إيذاء من طرفها، مؤكداً أن واقعة استعانتها، المخرج محمد سامي، جاءت لتؤكد هذه المخاوف.

وأكّد أنه لم يكن ليتخطّى تحذيرات المقربين منه وحتى محاميه إلا عندما استنزف جميع السبل الودّية لتسوية المشكلة .

وحسب ما صرّح به، فإن كافة سبل الوساطة بينه وبينها لم تؤت ثمارها. وأكد على ثقته في منظومة العدالة المصرية، وإيمانه بوجود فرصة حقيقية للنهوض بالسينما المصرية بسواعد شباب مصر المخلصين، والذي يدفعه للاستمرار في هذه الإجراءات ضد غادة.

وطالب المنتج نقابة المهن السينمائية بالتدخل لحماية شباب المنتجين من مثل هذه الممارسات التي تؤدي لوقف عجلة الإنتاج وانحدار صناعة السينما المصرية ككل .