صور.. وسام ممدوح توقع "الغريب" في مكتبة الملاذ بالإسكندرية

أقامت الدكتورة الكاتبة وسام ممدوح حفل توقيع كتابها الأول بعنوان الغريب، في مكتبة الملاذ بالإسكندرية، وذلك وسط حضور مميز من المثقفين.

وكانت دار نشر يوريكا صدرت كتاب، والذي يضم قصتين

قصيرتين الأولى بعنوان الغريب، والثانية بعنوان ملائكة أم شياطين.

وقالت الدكتورة وسام، إنها حرصت على كتابة القصتين باللهجة العامية لتوصيل الرسالة إلى

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القارىء؛ لأن القصص رومانسية درامية.

يذكر أن الدكتورة الكاتبة وسام ممدوح، تخرجت في كلية صيدلة، وعملت في مجالها، بالإضافة إلى عاشقها للقراءة، كما تهوى الرسم والتصوير.

وجاءت فكرة تأليف رواية، بعد كتبتها العديد من المقالات الرائعة، في الصحافة، والمواقع المصرية.