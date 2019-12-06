إياد نصار يرد على إنتقادات حواديت الشانزليزية

ردّ الفنان إياد نصار على الإنتقادات التي تعرض لها مسلسله الجديد " حواديت الشانزليزيه " خلال لقاءه ببرنامج عرب وود.

وأوضح إياد نصار أن أغلب الإنتقادات التي تعرض لها المسلسل كانت بسبب بطيء الإيقاع

وهو الأمر الذي يرجع لطبيعة نوع المسلسل فهناك مسلسلات إيقاعها بطئ، بينما على العكس هناك أعمال فنية إيقاعها سريع هو أمر ليس سلبي أو إيجابي.

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أضاف إياد نصار إن الإيقاع البطيء له جمهوره وهو أمر يعود للذوق الشخصي للمتفرج.

و مسلسل حواديت الشانزليزية من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، داليا مصطفي، أماني كمال وغيرهم من النجوم الشباب، المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد ومن إخراج مرقس عادل.