لهذا السبب.. حمدي الميرغني يشكر الجمهور المصري والسعودي

نشر الفنان الشاب حمدي المرغني صورة له على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديووهات إنستجرام لبوستر مسرحيته الجديدة " لوكاندة الأوباش " حيث يظهر حمدي المرغني متصدرًا الأفيش وممسكًا بوردة، ويطغي اللون الأصفر على البوستر كذلك هناك بعض الأوراق النقدية على أطراف البوستر.

علق حمدي المرغني على الصورة قائلًا " الحمد الله كانت بداية

ممتعة مع أجمل جمهور في موسم الرياض شكرًا الجمهور السعودي والمصري على الإستقبال الرائع دة ولسة مستنينكم 3 أيام كمان ". تفاعل عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص موقع أنستجرام مع البوستر الدعائي الخاص بالمسرحية ومع تعليق حمدي المرغني عليه.

يشار إلى أن مسرحية لوكاندة الأوباش تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض الذي بدأ منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي ويستمر فعالياته حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري ويعرض الكثير من المسرحيات مثل مسرحية علاء الدين، الملك لير وغيرهم من المسرحيات التي حازت على إهتمام الجمهور

Advertisements

الجدير بالذكر إأن مسرحية لوكاندة الأوباش من بطولة ماجد المصري، حمدي المرغني، حسن الرداد، مايا دياب، أوس أوس وغيرهم من النجوم المسرحية من تأليف محمد عز ومن إخراج أشرف زكي.