نور محمود يكشف لـ الخليج 365 الفني تفاصيل دوره في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"

وأوضح نور في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أنه يجسد في الأحداث دور "سائق" يُدعي محمود ، من منطقة شعبية، لافتًا إلى أن دوره يعتبر من أهم الأحداث المؤثرة في العمل حيث يدور المسلسل في إطار درامي مشوق.



وأوضح أنه رُشح للمسلسل من قبل المخرج محمد شاكر خُضير، بعدما شاهده في مسلسلي"الرحلة"، "اختفاء"، الذين سبق عرضهم في رمضان 2018، ووجد أن الشخصيتان مختلفتان تمامًا عن بعضهم، وأنه قام بأداء كل شخيصة بطريقة مميزة ورائعة، فلفت من خلالهم أنظار المخرج مما شاكر فلذلك قام بترشيحه.

وتابع أنه وافق على العمل في المسلسل قبل قراءة الدور لحبه الشديد للمخرج محمد شاكر، وفور إطلاعه على السيناريو الخاص بالمسلسل وجد الدور جديد عليه ولم يقم بأدائه من قبل، فسعد نور كثيرًا بذلك الترشيح لأنه كان يرغب في العمل معه.

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وأشار نور، إلى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ ثلاثة أيام، وتم تصوير بعض المشاهد في بولاق، مصر الجديدة، أكتوبر. وأشار نور، إلى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ ثلاثة أيام، وتم تصوير بعض المشاهد في بولاق، مصر الجديدة، أكتوبر. وقال نور أن فكرة المسلسل جديدة وهو مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، معربًا عن عدم قلقه من عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية، مُشيرًا أن هناك جمهور عظيم من الناس لا يقوم بمشاهدة التلفاز، حيث أن الشباب الآن مهتمون بمتابعة المنصات الالكترونية مثل شاهد، نتفيلكس، watch it، وهذا اتجاه جديد العالم كله مهتم به، ويعتبر بمثابة سوق كبير لدينا في مصر، ولاسيما بعد إطلاق القمر الصناعي، لأنه سيتيح لكل أسرة استخدام الإنترنت، مُضيفُا أن ذلك اتجاه العالم و الفن كله مُتجه إليه، لذلك اتجه إليه كبار النجوم والمخرجين، وأن ذلك يعتبر خطوة مهة. مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" مُقتبس من رواية "كل اسبوع يوم جمعة" للكاتب القدير إبراهيم عبد المجيد، وهو ناتج عن معالجة درامية قام بكتابتها إياد إبراهيم، والمسلسل سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد هشام عبيه، سمر عبد الناصر.



وهو من بطولة منة شلبي، سوسن بدر، آسر ياسين، عارفة عبدالرسول، وإخراج محمد شاكر خضير.