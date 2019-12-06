أصالة تدعم بلقيس بعد نجاح حفلها في دبي.. لماذا أقحم الجمهور أحلام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثّقت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، نجاحها في حفلها الغنائي الذي أحيته مؤخرًا في دبي، من خلال نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "تويتر"، ووصفت الحفل بأنه كان ممتلئًا بالجمهور ولم تر آخره.

وعلقّت بلقيس، على الصور قائلًة: "جمهور غفير بصراحة ما كنت شايفة آخره وين"، فيما وجّهت الشكر لهيئة دبي للسياحة وجميع القائمين على الحفل خاصًة أن الأجواء كانت متميزة وحصد الحفل على ردود فعل إيجابية.

ولم تترك أصالة الأمر يمر إلا بدعمها للفنانة بلقيس، على طريقتها الخاصًة فتركت تعليقًا قالت فيه: "بحبّ روحك وحضورك وثقافتك وصوتك بلقيستي الحبيبة".

وردّت بلقيس على تعليق أصالة معربًة عن سعادتها بدعمها ووصفتها بأنها مدرسة وهي تلميذة تتعلم، فقالت: "عمري إنتي مدرسة وإحنا تلاميذ نتعلم موفقة بكل شي تعمليه بحياتك يا روحي وألف مبروك نجاحاتك".

وتدخل بعض المتابعين على الخط مؤكدين أن أصالة تدخلت لدعم بلقيس، بسبب ما تردّد في الآونة الأخيرة حول وجود خلاف بين أحلام وبلقيس مشيرين إلى أن تدخل أصالة جاء كيدًا في أحلام، بسبب تأزم الخلافات بينهما مؤخرًا وحسم الجدل حول أمر صلحهما سويًا.

فيما قام البعض الآخر بالإشادة بالثنائي أصالة وبلقيس، وأنهما من أفضل الفنانات على الساحة، وحاول البعض أخذ أمور المجاملة بينهما على سبيل المزاح وطالبوا بأن يكونوا تلاميذًا ومديرين في المدرسة بين الأستاذة والتلميذة.

وجاء خلاف أحلام وبلقيس بعد لقائهما في حفل زفاف واحد ولم يتبادلا الأحاديث أو الصور ما جعل البعض يعتقد أنهما على خلاف، وما لا يعرفه المتابعون أن بلقيس خرجت عن صمتها ونفت جميع الشائعات التي ترددت حول هذا الموضوع.

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وحسمت بلقيس جدل علاقتها بالفنانة أحلام كونهما لم تظهرا معًا منذ فترة طويلة وتحدثت في لقاء لها على هامش مشاركتها في حفلات "موسم الرياض" نافيًة وجود أي خلاف بينها وبين أحلام وقالت: "ما في بينا إلا كل خير".

وتابعت بلقيس أنها تلتقي بأحلام كثيرًا في الكواليس لكنها لا يتصادفان أمام الكاميرات، وهذا ما جعل الجمهور يظن أن العلاقة فيما بينهما متوترة.

من جانبها أنهت الفنانة أحلام الجدل الدائر حول تصالحها مع الفنانة السورية أصالة نصري، لا سيما بعد أن تحدث الكثيرين بشأن تدخل صديقاتهما المقربات للصلح بينهما وآخرهن الفنانة نوال الكويتية.

وقالت أحلام، في تصريحات تلفزيونية، إنها لن تتصالح مع أصالة، واضعًة بذلك حدًا نهائيًا لإغلاق الحديث بشأن هذا الأمر، مبينًة: "لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيًا أنا خلاص أخدت قراري وسعدت كثيرًا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا".

يُذكر أن الخلافات بين أحلام وأصالة بدأت تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر تويتر، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد على المنابر الإعلامية.