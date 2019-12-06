شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المونودراما المغربية "هناء" فى ثانى أيام الإسكندرية المسرحى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نافست اليوم المملكة المغربية على جوائز الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بالمونودرما المسرحية "هناء" التى قدمتها فرقة "ماستر المسرح وفنون الفرجة".

"هناء" من تمثيل ضياء حجازى، وإخراج د. سعيد كريمى، ودارت أحداثها حول "هناء" التى عاشت معاناة التعرض لفعل شنيع وقاس، هو الختان، وهى مازالت يافعة، وتزداد معاناتها المريرة بعد قرار الأهل تزويجها من رجل غريب وفظ، وهى فى ريعان شبابها.

كانت "هناء" تحلم ككل الفتيات بالحب والحياة الهنيئة وبناء أسرة، غير أن العنف النفسى والجسدى المتمثل فى تشويه جزء حميمى من جسدها، وحرمانها من حق أساسي من حقوقها، والزج بها في بيت زوجية موحش يمارس فيه الرجل كل أشكال العنف ضدها، حطم كل ما لديها في أن تعيش حياة طبيعية، خاصة بعد هجر الزوج والأهل لها.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوي.

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