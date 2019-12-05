أمل حجازي: “قرشنا الأبيض لعهدنا الأسود.. عهد الإنتحار”

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت أمل حجازي تغريدةً عبر تويتر مُعلّقةً على سقوط ضحايا إنتحار في لبنان بسبب الوضع المعيشي السيء، فقالت “العهد القوي!! عهد الانتحار. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي حين إعتبر البعض أن أمل حجازي تُهاجم العهد، سألها أحدهم ” شو خص العهد.. شو هالسطحية؟” وردّت عليه قائلةً ” كان نفسي كون سطحية متل كتير ناس ماشيين وراء زعمائهم ولكن الحمدلله ربنا عطاني عقل وعينين واذنين”.

وتحت هاشتاغ “لبنان ينتفض”، تابعت أمل حجازي سلسلة تغريدتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر “ما في سياسي ما طلع استنكر الفساد. خلص الله يلعن الشيطان ظلمناكن!سامحونا. نحن ما قدرنا نتصرّف منيح نحن مبذرين! كان لازم نخبي قرشنا الابيض لعهدنا الاسود”.