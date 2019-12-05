متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت أمل حجازي تغريدةً عبر تويتر مُعلّقةً على سقوط ضحايا إنتحار في لبنان بسبب الوضع المعيشي السيء، فقالت “العهد القوي!! عهد الانتحار. حسبي الله ونعم الوكيل”.
وفي حين إعتبر البعض أن أمل حجازي تُهاجم العهد، سألها أحدهم ” شو خص العهد.. شو هالسطحية؟” وردّت عليه قائلةً ” كان نفسي كون سطحية متل كتير ناس ماشيين وراء زعمائهم ولكن الحمدلله ربنا عطاني عقل وعينين واذنين”.
وتحت هاشتاغ “لبنان ينتفض”، تابعت أمل حجازي سلسلة تغريدتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر “ما في سياسي ما طلع استنكر الفساد. خلص الله يلعن الشيطان ظلمناكن!سامحونا. نحن ما قدرنا نتصرّف منيح نحن مبذرين! كان لازم نخبي قرشنا الابيض لعهدنا الاسود”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي: “قرشنا الأبيض لعهدنا الأسود.. عهد الإنتحار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.