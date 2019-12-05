نصف مليون مشاهدة بعد ساعة من نشر إعلان فيلم جايمس بوند

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جايمس بوند على تويتر إعلاناً لفيلمه الجديد الّذي يحمل إسم “لا وقت للموت No Time to Die. ولم يتطلب الأمر سوى ثلاث كلمات بالفعل لإشعال مواقع التواصل الإجتماعي وهي “بوند… جيمس بوند”.

وحاز الإعلان على أكثر من مليوني ومئتي ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط من نشر الفيديو على صفحة جايمس بوند على “تويتر” وحصد هاشتاغ “NoTimeToDie” الذي حمل اسم الفيلم نحو مئتي ألف تغريدة.

وتُظهر التغريدة الممثل دانيال كريغ (51 عامًا) الذي يُؤدي دور جايمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة، وهو يتجوّل في إيطاليا بسيارته أستون مارتن وسط طلقات الرصاص والقنابل التي نجح في تفاديها.

ومن جهة أخرى، بعد أن صرّح الممثل الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، في شهر تموز أنه استغرق وقتاً في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم “جيمس بوند”، أكّد أنّ الدور الّذي سيُؤديه لن يكون مرتبطاً بعملٍ إرهابي كما ذُكر في السّابق.