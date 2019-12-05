الرياض تستقبل أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط والأول عالميًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستقبل العاصمة السعودية الرياض لأضخم مهرجان موسيقى يقام في الشرق الأوسط، وهو MDL Beast، وهو الأول على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

ويُتوج هذا المهرجان الذي يجمع الموسيقى والفن والثقافة نجاح "موسم الرياض" الذي اقترب عدد زائريه من 10 ملايين زائر حتى الآن، وتتسع الاحتفالية لحضور 70 فنانًا.

ومن المقرر أن يشمل هذا المهرجان 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضًا عالميًا بما في ذلك Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto، فيما سيحل على المهرجان العديد من الضيوف.

وسيكون أبرز الحضور في المهرجان كل من ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

ودشّن مواطنون سعوديون هاشتاغ #حفل_مدل_بيست_الموسيقي للترويج لأكبر مهرجان في العالم، وتم تداوله على نطاق واسع لجمع أكبر قد من السعوديين لحضور الحفل على مدار ثلاثة أيام من الساعة 4 مساء إلى 3 صباحًا، على 5 مسارح كبرى، تتسع لحوالي 200 ألف شخص.

من جهة أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عدد زوار "موسم الرياض"، الأقوى حتى الآن في السعودية، وذلك بعد مرور قرابة شهرين على انطلاق فعالياته التي بدأت في الـ11 من أكتوبر الماضي.

وقال تركي آل الشيخ إن زوار موسم الرياض وصل عددهم إلى 9.3 مليون زائر، وجاء في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "9 مليون و300 ألف زائر لموسم الرياض ... شرفتونا … الحمد لله".

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ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وكشف المسؤول الحكومي في الـ19 من نوفمبر الماضي عن تمديد "موسم الرياض" الترفيهي والثقافي، موضحًا أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولكن تم التمديد ليشمل خمس مناطق تستضيف جزءًا من فعاليات الموسم في نسخته الأولى.

وأوضح "آل الشيخ" أن مناطق "ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، والثمامة"، ستستمر في تنظيم الفعاليات حتى 18 يناير/كانون الثاني 2020، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة "البوليفارد" حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمنًا فعاليات يومية تتضمن عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.

واستقطبت تلك الفعاليات حتى الآن زائرين من السعوديين والوافدين المقيمين في البلاد، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثًا على المملكة التي بدأت بمنح مواطني 49 دولة تأشيرات دخول فورية.