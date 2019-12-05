إليسا وناصيف زيتون معاً من جديد ومنافسة بين سيرين عبد النور وأحلام

ميرنا وليد - بيروت - تدخل في سباق الحلقة الرابعة من برنامج ​Top 10 الفن​ أغنيات عديدة طُرحت الأسبوع الماضي، ونالت رواجاً كبيراً عبر التطبيقات الموسيقية ويوتيوب، وهي أغنية الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ "أنا رجعت" وأغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ "عم ثور"، وأغنية الفنانة الإماراتية ​أحلام​ "ما أستغني"، وأغنية الفنان ​ناصيف زيتون​"مش خايف منك".

ويشار الى أن برنامج "Top 10 الفن" يستند في تحديد مراتب الأغنيات إلى نسبة المشاهدة عبر يوتيوب، ونسبة الإستماع للأغنية عبر التطبيقات الموسيقية والـ Live Streaming، وعرضها على المحطات التلفزيونية والإذاعات اللبنانية.

يُذكر أن Top 10 الفن يسلط الضوء أيضاً، على أفضل ثلاث أغنيات، تصدّرت خلال الأسبوع الماضي.

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