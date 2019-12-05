ميرنا وليد - بيروت - بعد الدعوى القضائية التي رفعها الفنان الأردني ​يحيى رضوان​ ضد الفنان اللبناني ​جاد خليفة​، على خلفية أغنية "الله معك" التي كتبها الشاعر أحمد ماضي ولحّنها الملحن هيثم زياد، علم موقع "الفن" أنه حصلت تسوية بين الطرفين برعاية بعض الأصدقاء المشتركين، وبإشراف المحامي مازن حلال، وقد تم إغلاق الملف بعد تنازل المدعي عن الشكوى، وتعهد المدعي عليه عدم وضع العمل الفني موضوع الخلاف على "يوتيوب" بصوته، كما حصل في الماضي .

التسوية تمت بعد أن إتهم رضوان خليفة بإستغلال الأغنية عبر "يوتيوب"، من دون الحصول على إذن رسمي منه، وقد تدخل بعض الأصدقاء لتسوية الأزمة، كونها تمس بحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصورة- "الفن" يكشف تفاصيل التسوية بين جاد خليفة ويحيى رضوان حول "الله معك"خاص الفن – هل تدخل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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