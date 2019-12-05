خاص الفن – هل تدخل أنجي خوري "باب الحارة"؟

ميرنا وليد - بيروت - يوم أمس، انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاوضات بين الشركة المنتجة وبين إنجي خوري للانضمام إلى قائمة أبطال الجزء الحادي عشر من "باب الحارة".
"الفن" تواصل مع مخرج العمل محمد زهير رجب الذي نفى الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لا يعرفها ولم يسمع بها في حياته، وبالتالي فإن الخبر مجرد شائعة لكسب اللايكات ليس أكثر.
وينشغل رجب حالياً بتصوير مسلسل "بروكار" في أحياء دمشق القديمة وهو من بطولة سلمى المصري، عبد الهادي الصباغ، نادين خوري، سليم صبري، مها المصري، سعد مينة، رنا الأبيض، قاسم ملحو، علاء قاسم، صفوح الميماس، زهير رمضان.
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