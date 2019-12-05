أحلام تتألق وتُطرب الجمهور بحفل أسطوري في دار الأوبرا السلطانية

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا ضخمًا بدار الاوبرا السلطانية في سلطنة عمان مساء اليوم في 5 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، على أن تلتقي غدًا الجمهور بحفل آخر في الصرح العريق نفسه.

وتألقت أحلام بإطلالة راقية من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، حيث ارتدت ثوب يتميّز بنقشات منسّقة فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها.

وتصدر هاشتاغ “أحلام في مسقط”، المواضيع الأكثر رواجا في “تويتر” سلطنة عمان وعدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.

وقدّمت أحلام بعدما استقبلها الجمهور بحفاوة وترحاب حار، باقة من أروع أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد معها الكلمات فتحوّل إلى كورال لم يهدأ ولا حتى للحظة واحدة.

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وكان لا فتًا أن أحلام أهدت جمهورها على المسرح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني” التي لاقت تفاعلًا كبيرًا رغم مرور أيام قليلة على طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من الحفل حصدت في وقت قصير آلاف “الإعجابات” والتعليقات من محبّيها.