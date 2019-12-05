متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن تعرضها للتحرش 5 مرات خلال مراحل عمرها، وبينت حجم المعاناة التي عاشتها بسبب هذا الأمر وأثرها النفسي عليها.
وعلقت “سماحة” بكلمات مؤثرة خلال لقاء تلفزيوني على هامش مشاركتها في ندوة تثقيفية وتوعوية في الأردن تناولت موضوع المرأة العربية والأردنية، وقالت: “هذا الموضوع لدي فيه هاجس كبير، فقد تعرضت للتحرش كثيراً في فترة طفولتي، بعمر الخمس وبعمر السبع وعمر التسعة سنوات وحتى عندما أصبحت كبيرة“.
وأضافت: “استطعت أن أحمي نفس في كثير من تلك المواقف، لكنني اليوم أفكر بطفلتي ولهذا أعلمها دائماً أن جسمها ملكها، لو حتى كانعمرها 4 سنوات فهي تفهم“.
وأكدت كارول أن ابنتها هي دليل على التعايش بين الأديان، كون كارول مسيحية متزوجة من مسلم، وقالت: ابنتي جامعة ديانتين وتقول باسمالآب والابن والروح القدس، أمين الله أكبر، لا أنا ولا أبيها مزعوجين من هذا الأمر وهذا هو التعايش الحقيقي بين الأديان“.
تجدر الإشارة إلى أن كارول حلّت ضيفة على مؤتمر “نساء على الخطوط الامامية – WOFL” الذي نظمته مؤسسة مي شدياق في الأردنوحاورها الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة في أجرأ تصريح: تعرضت للتحرش في طفولتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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