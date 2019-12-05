ليلة من الفرح مع عاصي الحلاني في تركيا.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: قبل نهاية عام ٢٠١٩، يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً غنائياً في تركيا، تحت شعار “عاصي فيأماسيا تركيا“.

ومن المقرر أن يلتقي عاصي الجمهور والجالية العربية في تركيا مساء ٢٧ كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث سيقدّم في الحفل باقة منأجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلن عاصي عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة البوستر الخاص بالسهرة وأرفقها بتعليق جاءفيه: “في ⁧‫أماسيا تركيا‬⁩ ليلة من الفرح مع ⁧‫فارس الغناء العربي‬⁩ عاصي الحلاني‬⁩ بمناسبة ⁧‫الأعياد المجيدة‬⁩ ‏٢٧ كانون الأول لاقونا تنعيد باحلىليلة“.

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وفي السياق نفسه، يحيي “الحلاني” حفلين آخرين، الأول بمناسبة عيد الميلاد المجيد في ألمانا وتحديدًا في مدينة كولونيا مساء 25 كانونالأوّل/ديسمبر، والثاني ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي طرح مؤخرًا أغنية جديدة يحاكي فيها “الوطن” وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الراحل عمر الفرّا وتوزيع طونيسابا، أما الكليب فتولى إخراجه عادل سرحان.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق في سنة ٢٠٢٠.