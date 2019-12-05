تراند اليوم : فنانة مسيحية متزوجة من مسلم تكشف ديانة ابنتها وتتحدث عن التحرش بها...

كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة كارول سماحة، لأول مرة ديانة ابنتها، كونها مسيحية ومتزوجة من مسلم، مشيرة إلى أنها تجمع بين الديانتين وهو ما اعتبرته دليل على التعايش الحقيقي.

وقال "سماحة" في لقاء تليفزيونية: «يعني بنتي بتقولي باسم الأب والابن والروح القدس، أمين الله أكبر، يعني حلو بتتأثر بأمها وبأبيها جامعة ديانتين، لا أنا ولا أبيها مزعوجين، بنحب هالشيء، وأنا برأيي هذا هو التعايش الحقيقي».

وتحدثت الفنانة اللبنانية عن وقائع تحرش صادمة تعرضت لها منذ فترة المراهقة وخلال مراحل عمرها، ما جعلها أكبر المناهضين للتحرش، وأكثر المطالبين بسنِّ عقوبات مشدّدة على المتحرشين.

وقالت: "أنا هيدا الموضوع لدي فيه هاجس كبير، بعمر الخمس سنوات، وبعمر السبع وعمر التسعة، تعرّضت كثيرًا للتحرش أنا وطفلة وأنا كبيرة، كثير مواقف خلصت حالي منها".

وتابعت كارول: "بصير قول إذا بنتي تعرضت لهذا الموقف يمكن ما تقدر تلخص حالها منه، لذا بقولها ماما جسمك ملكك، لو حتى عمرها 4 سنوات بتفهم، ما تخلي حدا يدق فيه".

